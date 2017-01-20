Сирия, 20 января. На западе от Мосула террористы ИГ* устроили перестрелку из-за нехватки продовольствия. Боевики «Джебхат ан-Нусры»** совершили нападение на штаб «Ахрар аш-Шам» в Идлибе. ВВС западной коалиции в ходе бомбардировки позиций ИГ нанесли несколько ударов по жилым кварталам на западе от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и бойцы «Хезболлы» атаковали боевиков оппозиционных группировок, отказавшихся присоединится к правительственному плану перемирия, в различных частях города Дамаск. Подразделения САА нанесли мощный удар из пулеметов по позициям террористов вблизи населенного пункта Мадая к юго-востоку от столицы. Кроме того, под обстрелом со стороны сирийских войск оказались опорные пункты боевиков на окраине населенного пункта Джисрин в Восточной Гуте. Ликвидировано несколько групп террористов. Однако короткие перестрелки в этих районах время от времени возобновляются.

Провинция Алеппо

По информации командования турецкой армии, ВВС Турции провели бомбардировки укрепленных районов террористов ИГ в различных частях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. Авиаудары были нанесены вблизи населенных пунктов Бзагах, Каббасин и Суфлания, находящихся в окрестностях города. В общей сложности в результате серии ударов было ликвидировано 19 военных объектов боевиков, уничтожено 23 террориста.

Провинция Хомс

Согласно данным медиа-центра Пальмиры, террористы ИГ продолжают уничтожать памятники архитектуры города. Так, в результате обстрела со стороны боевиков были разрушены часть римского амфитеатра и архитектурный комплекс Тетрапилон.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает один из сирийских информационных порталов, ВВС САР нанесли серию авиаударов по местам концентрации сил ИГ в районе населенного пункта Расафа, расположенного на западе от авиабазы к югу от города Дейр эз-Зор. С этих позиций боевики регулярно обстреливали опорные пункты правительственной армии в регионе. Кроме того, сирийская авиация нанесла удар по ИГ на окраине района Аль-Синаа. По информации источника, в ходе бомбардировок отрядам террористов был нанесен значительный урон в численной силе.

Провинция Даръа

Военнослужащие сирийских войск провели ответный обстрел укрепленных районов боевиков повстанческих группировок в окрестностях населенного пункта Кафр Шам на севере провинции Даръа. Огонь велся из тяжелых артиллерийских орудий и пулеметов. В результате обстрела были ликвидированы несколько террористов, также уничтожено несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами и разрушена часть укреплений боевиков.

Провинция Идлиб

По данным одного из сирийских новостных агентств, самолеты ВВС САР сбросили бомбы в районе населенных пунктов Тафтаназ и Кафр Джала в северной части провинции Идлиб, где дислоцируются боевики террористических формирований, неоднократно нарушавшие установленный на территории Сирии режим без огня, в том числе обстреливая жилые кварталы. Информация об итогах воздушной операции пока устанавливается.

В окрестностях города Джиср Аль-Шугур на юго-западе от города Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам». Отряды «Ан-Нусры» атаковали штаб и несколько блокпостов бывших союзников. Тем не менее в результате массированных перестрелок обе стороны несут серьезные потери в живой силе. Бои в регионе по-прежнему продолжаются.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** и террористы ИГ ведут ожесточенные бои за населенный пункт Свидия Кабира на западе от Ракки. Силы операции «Гнев Евфрата» и боевики обстреливают позиции друг друга из крупнокалиберной артиллерии и ракетных установок. Бомбардировщики ВВС международной коалиции поддерживают демократические силы, нанося удары по скоплениям террористов ИГ. Тем не менее, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате бомбардировок погибли несколько мирных жителей, в том числе женщины и дети, так как часть ударов пришлась на жилые кварталы.

Провинция Хама

Подразделения правительственной армии открыли артиллерийский огонь по позициям боевиков оппозиционных формирований в районе между населенными пунктами Талаф и Хирбнафса на юге провинции Хама в ответ на серию интенсивных обстрелов с направления укрепрайонов повстанцев. В регионе пока по-прежнему отмечаются короткие перестрелки. Данные о ходе столкновения уточняются.

Ирак

В городе Талль-Афар на западе от Мосула произошла стычка между боевиками ИГ. В ходе вооруженного столкновения был убит один террорист. Как сообщает Al Sumaria News, напряженная обстановка в рядах боевиков, дислоцирующихся в этом регионе, связана с нехваткой продовольствия.