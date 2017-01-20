Дамаск договорился с боевиками о прекращении огня в долине Вади-Барада

Дамаск, 20 января. Власти Сирии заключили соглашение о локальном перемирии с бандформированиями, действующими в долине Вади-Барада западнее Дамаска. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Соглашение предусматривает полное прекращение прекращение боевых действий в данном районе и беспрепятственный допуск технических бригад в Айн-эль-Фиджи, где террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в конце прошлого года вывели из строя трубопровод, снабжающий Дамаск питьевой водой.

Также боевики позволят жителям Вади-Барада вернуться в свои дома в обмен на право воспользоваться амнистией и отправиться в провинцию Идлиб.

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