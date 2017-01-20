Не только Сирия: более 100 мирных жителей погибли от ударов США вне зон боевых действий

Вашингтон, 20 января. До 117 мирных жителей могли погибнуть в результате контртеррористических операций США за рубежом за время пребыванию у власти президента Барака Обамы. Эти цифры касаются жертв на территориях за пределами «зон активных боевых действий».

Такие данные включает доклад директора национальной разведки США Джеймса Клэппера.

Это уже второй подобный документ, подготовленный уходящей администрацией Обамы. Доклад охватывает события с 1 января по 31 декабря 2016 года. Согласно выводу экспертов, в прошлом году в результате операций США против боевиков «вне зон активных боевых действий» погиб лишь один мирный житель.

Предыдущий отчет был посвящен действиям американской армии в 2009-2015 годах. В нем говорилось об убитых от 64 до 116 гражданских лицах.

Таким образом, общее число погибших мирных жителей, по оценкам американских политиков, приближается к 117.

Авторы докладов не уточняют, какие страны берутся в расчет. Однако известно, что Вашингтон относит к таким «зонам» Пакистан, Йемен, Ливию и Сомали. «Зоны активных боевых действий» США включают Афганистан, Ирак и Сирию.

Напомним, ранее издание The New York Times давало иные цифры. По оценкам экспертов, с 2009 года вне зон боевых действий в результате авиаударов США погибли от 200 до 800 мирных жителей.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», при ошибочном ударе США по Мосулу погибли 90 иракских военных.