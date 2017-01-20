Сенатор Кондратьев: Инцидент в Мельбурне очень похож на теракты в Ницце и Берлине

Три человека погибли и еще около 20 получили серьезные ранения во время инцидента в австралийском Мельбурне, где автомобиль въехал в толпу. Городские власти сообщают, что случай нельзя назвать терактом, однако все говорит об обратном, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

По сообщениям правоохранителей Мельбурна, водитель арестован и доставлен в местное отделение полиции. Силовики отмечают, что он действовал намеренно, однако террористической подоплеки не видят. В настоящее время спецслужбы выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Хоть власти Австралии и сообщают о том, что этот случай не был терактом, верится с трудом. Судите сами: это серьезный имиджевый удар по стране, по ее спецслужбам и правоохранителям, которые допустили подобное. В последние годы у Австралии все шло достаточно благополучно на общем западном фоне. Я считаю, что все-таки следует подождать более детальной информации из Мельбурна и разобраться с личностью самого водителя, с его поведенческой мотивацией. Силовики должны узнать всю историю его жизни и взаимоотношений, это позволит выявить его возможные связи с террористами. Если он поддерживал фундаменталистские и экстремистские теории, состоял в группах соответствующего толка, то уже с полной уверенностью можно будет говорить о том, что человек стремился провести именно террористическую акцию», — считает сенатор.

В свою очередь, очевидцы инцидента рассказывают, что перед тем, как задержать водителя, правоохранители намерено протаранили управляемый им автомобиль и расстреляли его. При этом в операции по задержанию преступника участвовали около 10 силовиков.

«На мой взгляд, исходя из общей тенденции, сам способ этой преступной акции, сам ужас ситуации характерны для случаев, которые мы видели в Ницце, в Берлине, и в Иерусалиме. Австралийский водитель действовал по такому же сценарию. А эта форма теракта, напомню, характерна для радикальных исламистов, что само по себе говорит о единстве их способов и методов. Это косвенно указывает на террористическую атаку, поэтому подождем сообщений о личности водителя», — заключил Кондратьев.

Напомним, в Мельбурне в эти дни проводится Открытый чемпионат Австралии по теннису. Именно поэтому в городе очень много туристов, большая часть их которых — иностранные граждане.

Похожие случаи произошли 8 января в Иерусалиме, когда управлявший грузовиком мужчина намерено въехал в толпу военных, выходивших из автобуса в популярном у туристов районе Армон а-Нацив. Тогда погибли четверо и около 15 военнослужащих серьезно пострадали, передает Газета.ru.

19 декабря 2016 года в Берлине гражданин Туниса Анис Амри на грузовом автомобиле протаранил толку посетителей уличного рождественского базара. В тот раз жертвами нападения стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали произошедшее терактом. Тунисец с места нападения скрылся, однако уже через четыре дня его застрелили итальянские полицейские в городе Сесто-Сан-Джованни.