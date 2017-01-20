Милонов о долге Украины перед Россией: Пора перекрыть газовый вентиль

Министерство финансов Российской Федерации надеется, что Высокий суд Лондона удовлетворит ходатайство Москвы об ускоренном рассмотрении иска, который был подан в отношении Украины в связи с долгом в 3 миллиарда долларов США. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу, 20 января, на официальном сайте Минфина. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Госдумы РФ по международным делам Виталием Милоновым возможность возврата украинского кредита России.

Накануне, 19 января, в Высоком суде Лондона прошли первые слушания сторон по иску Российской Федерации против Украины. Компания The Law Debenture Trust Corporation выступила доверительным лицом России.

В конце 2013 года Москва предоставила Киеву кредит на сумму в размере 3 миллиардов долларов. Деньги Украины были предоставлены в виде выкупа долговых обязательств.

«Нынешний режим на Украине никакие долги возвращать не собирается. Он будет использовать любые незаконные поводы, чтобы никак этот долг не отдавать. Я вообще не понимаю, как сложилась ситуация, что мы, заключив соглашение с Украиной о финансовой помощи, рассматриваем это дело в Лондоне. Между Россией и Украиной нет территории Великобритании. Поэтому, естественно, апелляция в международном институте — попытка политического давления и желание признать этот долг несуществующим. Здесь нужно жестче действовать. Раз Украина не отдает долг, значит надо начать изымать ее имущество на территории России, ограничить подачу газ. Нужно демонстрировать этим людям — временщикам, — что мы не будем поддерживать этот режим. Потому, что сейчас мягкая позиция в отношении Киева позволяет украинскому руководству, которые полностью обанкротились, оставаться у власти. Нам нужно требовать возврата этого долга любыми законными способами», — пояснил Виталий Милонов.

Почему Россия проявляет мягкость в отношении Украины? По мнению депутата, мы вечно пытаемся быть добрыми, не обострять ситуацию.

«Ну не любим мы острых конфликтов. Мы все время надеемся, что у людей есть хоть капля совести, мозги появятся. Думаю, нужно забрать активы Порошенко, которые он имеет у нас, арестовать их. Посмотрите, как действует Запад. Там какая-то мелкая контора долгое время пыталась у России отсудить некую сумму, которую она якобы недополучила с каких-то ремонтных работ. У нас чуть ли не корабли пытались арестовывать. А тут 3 миллиарда долларов — громадная сумма — не возвращают. Хотя, если в суде Лондона будет вынесено правосудное решение, тогда Киеву придется деньги возвращать», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, политолог Ростислав Ищенко в беседе с газетой «Известия» рассказал о том, зачем уходящий вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден приезжал в Киев.