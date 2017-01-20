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Переговоры по Сирии сблизят позиции Дамаска и оппозиции — МИД Китая
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Переговоры по Сирии сблизят позиции Дамаска и оппозиции — МИД Китая

Сегодня 11:45
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Переговоры по Сирии сблизят позиции Дамаска и оппозиции — МИД Китая

Пекин, 20 января.  Китай приветствует проведение межсирийских переговоров в Астане и надеется, что данный диалог поможет урегулировать кризис в САР, заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Китай поддерживает все усилия, которые направлены на политическое урегулирование кризиса в Сирии. Межсирийские переговоры намечены на 23 января и пройдут в казахской Астане. В диалоге примут участие единая делегация сирийской оппозиции, от ООН — спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура, представители администрации Дональда Трампа и ранее названные участники. «Что касается переговоров в Астане, мы надеемся, что эта встреча поможет дальнейшему достижению консенсуса между сторонами по прекращению огня», — прокомментировала позицию КНР представитель дипломатического ведомства Хуа Чуньин.

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Ирина Селезнева
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