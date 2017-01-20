Корпорация Roshen объяснила, почему закрывает фабрику Порошенко в Липецке

Липецк, 20 января. В украинской корпорации Roshen объяснили, почему прекращает работу Липецкая кондитерская фабрика.

В компании приняли решение о прекращении производства на Липецкой кондитерской фабрике.

«Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, — объяснили в компании. — Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года».

Ранее сообщалось, что с 2014 года на липецкую фабрику президента Украины Петра Порошенко не приняли ни одного его соотечественника. На фабрике при этом не пояснили причину отказа в приеме граждан Украины.