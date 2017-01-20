Шойгу сообщили, что БПЛА «Форпост» начнут поступать в войска с 2019 года

Екатеринбург, 20 января. На Уральском заводе гражданской авиации министру обороны России Сергею Шойгу сообщили, что военное ведомство начнет получать модернизированные комплексы «Форпост» с 2019 года.

Уральский завод выполняет государственный заказ по ремонту авиадвигателей, изготовлению авиатехники и беспилотников «Форпост» в интересах Минобороны России. Комплекс БПЛА средней дальности «Форпост» предназначен для ведения воздушной разведки и целеуказания для ударных огневых средств. В состав комплекса входят три беспилотных летательных аппарата. Военное ведомство России намерено закупить порядка 30 подобных комплексов в ближайшие годы.

Ранее агентство НСН сообщило: министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в будущем высокоточное оружие может заменить ядерное вооружение как сдерживающий фактор.