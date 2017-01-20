United States of Russia: «русские хакеры» зажгли в небе над Вашингтоном и в соцсетях

Вашингтон, 20 января. Двусмысленные буквы в небе во время праздничного салюта в Вашингтоне по случаю будущей инаугурации Дональда Трампа навел соцсети на мысли о новой атаке «русских хакеров».

Именно они заменили буквы «A» на «R», превратив Соединенные Штаты Америки (USA) в «Соединенные Штаты России» (USR), считают микроблогеры в Twitter.

«Соединенные Штаты России! Добро пожаловать, товарищ! Где водка? Она нам понадобится», — написал @zombie_midgey.»USR? Брат, Россия хакнула и фейерверк?», — поразился @HellLooseInnate.

Напомним, праздничные мероприятия перед инаугурацией Трампа прошли в Вашингтоне в четверг, 19 января. Их вместе с семьей посетил и сам избранный президент США вместе с семьей. Фейерверк в честь нового лидера страны устроили над мемориалом Линкольна. Конфуз произошел, когда огни сложились в аббревиатуру USR, хотя организаторы планировали, что в ночном небе появится надпись вместо USA.

@ChrisRGun USR? Bruh did Russia hack the fireworks too? pic.twitter.com/qik36yC9AO — Amir Khaled (@HellLooseInnate) January 19, 2017