Единая система транспортного контроля начала действовать в странах ЕАЭС

Москва, 20 января. Страны Евразийского экономического союза в 2017 году введут единую информационную систему внешней и взаимной торговли.

Необходимая нормативная база уже разработана Евразийской экономической комиссией.

Как пишет газета «Известия», новая система призвана упростить таможенные процедуры для перевозчиков. Информация о выданных и использованных разрешениях на осуществление международных автоперевозок будет храниться в специальной базе. Специалисты получат оперативный доступ к результатам транспортного контроля, включая информацию об оплате сборов и штрафов и об устранении ранее выявленных нарушений.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как ЕАЭС упрощает таможенные процедуры.