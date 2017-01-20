Киев призвал Донбасс готовиться к возвращению в состав Украины

Киев, 20 января. Все должны быть готовы к тому, что в этом году Донбасс вернется под контроль Украины. Уже идет разработка дорожной карты, заявил министр по вопросам так называемых временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Черныш констатировал, что Киев намерен вернуть контроль над территорией Донбасса уже в этом году. По его словам, уже идет разработка соответствующей дорожной карты.

«Мы должны быть готовы, что когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу», — заявил украинский министр.

Однако Черныш при этом усомнился в возможностях киевских властей.

«Нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет», — признался он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские пограничники должны быть готовы в нынешнем году к «деоккупации» территорий Донбасса, передает Национальная служба новостей.