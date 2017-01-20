Володин урезонил Жириновского за его высказывания об «отсталых»​ народах РФ

Москва, 20 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, прокомментировал выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которое было посвящено русскому народу в период СССР, отметив, что Россия является многонациональной страной.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время своего выступления сослался на статью 1987 года «Русские в СССР». По словам парламентария, в публикации говорилось, что «русский народ, прибалты, белорусы, вроде более высокоразвитые» и автор статьи призывал поднять «отсталые народы до уровня высокоразвитых». Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание после этого заявления, что в зале присутствуют депутаты, которые представляют разные народы России. «Мы исходим из того, что все мы братья, и тогда у нас многое будет получаться», — резюмировал он.