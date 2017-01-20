Разгневанные пешеходы убили водителя Toyota и сторожа его дома в Выборге

Выборг, 20 января. Возбуждено уголовное дело против двоих мужчин, жестоко расправившихся с чуть не задавившим их владельцем Toyota. Они похитили и утопили автовладельца, а саму иномарку бросили в лесу. Затем они поехали домой к своей жертве и учинили расправу над сторожем. Сейчас подозреваемые дают показания.

Следственный отдел по городу Выборгу возбудил уголовное дело по статье «похищение человека группой лиц». Трагедия произошла в ночь на 18 января. Выборжец ехал на Toyota, но не справился с управлением. Машину внезапно вынесло на тротуар, когда по улице шли двое пешеходов. Машина, к счастью, врезалась в столб. Но чудом избежавшие беды пешеходы пришли в ярость, от словесной перепалки они перешли к агрессивным действиям.

Очевидцы сообщили в полицию, что двое приятелей затолкали автовладельца в машину и увезли в неизвестном направлении. Правоохранители быстро задержали подозреваемых, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Один из них написал явку с повинной и рассказал, что жертву они утопили, а машину бросили в лесу. Оказалось, что и этого злоумышленникам оказалось мало. У своей жертвы они забрали ключи от дома. Отправившись по указанному адресу, они встретили у дома сторожа. Мужчины убили сторожа, а труп сбросили в колодец. Затем злоумышленники похитили из дома сейф. В отношении них также возбуждено дело об убийстве.