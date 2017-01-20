FAN-TV Лента новостей
Разгневанные пешеходы убили водителя Toyota и сторожа его дома в Выборге
Происшествия

Разгневанные пешеходы убили водителя Toyota и сторожа его дома в Выборге

Сегодня 11:55
1800

Разгневанные пешеходы убили водителя Toyota и сторожа его дома в Выборге

Выборг, 20 января. Возбуждено уголовное дело против двоих мужчин, жестоко расправившихся с чуть не задавившим их владельцем Toyota. Они похитили и утопили автовладельца, а саму иномарку бросили в лесу. Затем они поехали домой к своей жертве и учинили расправу над сторожем. Сейчас подозреваемые дают показания.

Следственный отдел по городу Выборгу возбудил уголовное дело по статье «похищение человека группой лиц». Трагедия произошла в ночь на 18 января. Выборжец ехал на Toyota, но не справился с управлением. Машину внезапно вынесло на тротуар, когда по улице шли двое пешеходов. Машина, к счастью, врезалась в столб. Но чудом избежавшие беды пешеходы пришли в ярость, от словесной перепалки они перешли к агрессивным действиям.

Очевидцы сообщили в полицию, что двое приятелей затолкали автовладельца в машину и увезли в неизвестном направлении. Правоохранители быстро задержали подозреваемых, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Один из них написал явку с повинной и рассказал, что жертву они утопили, а машину бросили в лесу. Оказалось, что и этого злоумышленникам оказалось мало. У своей жертвы они забрали ключи от дома. Отправившись по указанному адресу, они встретили у дома сторожа. Мужчины убили сторожа, а труп сбросили в колодец. Затем злоумышленники похитили из дома сейф. В отношении них также возбуждено дело об убийстве.

комментарии
Таисия Григорьева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 20 января 2017 12.30: междоусобицы ИГ в Мосуле, ВВС коалиции ударили по жителям Ракки

Сегодня 12:30
155

Обама напоследок обратится в Конгресс с просьбой закрыть тюрьму в Гуантанамо

Сегодня 12:23
102

Сенатор Кондратьев: Инцидент в Мельбурне очень похож на теракты в Ницце и Берлине

Сегодня 12:10
136

Милонов о долге Украины перед Россией: Пора перекрыть газовый вентиль

Сегодня 12:09
576

Страх и ужас в Давосе: экономист Хазин объяснил панику Чубайса и его команды

Сегодня 11:43
1017
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Взломавший Facebook российский хакер получил рекордный гонорар

12:51

Сирия ждет финансовую помощь от России, Китая и Ирана — Асад

12:48

ИГ захватили Пальмиру благодаря помощи США — Асад

12:46

Ирак: ИГИЛ готово отправить на смерть 150 детей

12:42

Медведев поздравил режиссера и сценариста Хотиненко с юбилеем

12:39

Дамаск договорился с боевиками о прекращении огня в долине Вади-Барада

12:36

Новый помощник Шойгу займется перспективным военным строительством

12:36

«Соединенные Штаты России» захватили небо Вашингтона

12:34

Стала известна предварительная причина смерти арбитра КХЛ Кадырова

12:32

Российские ученые предложили спрятать культурное наследие человечества на Луне

12:30

Сирия новости 20 января 2017 12.30: междоусобицы ИГ в Мосуле, ВВС коалиции ударили по жителям Ракки

12:30

Бойцы ВВО соревнуются в конкурсе «Мастер артиллерийского огня»

12:28
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Взломавший Facebook российский хакер получил рекордный гонорар
Читать
Закрыть