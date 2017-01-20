ВКС РФ подготовили более ста тысяч специалистов за 50 лет

Мирный, 20 января. Учебный центр Воздушно-космических сил в Архангельской области за 50 лет работы подготовил более 100 тысяч специалистов.

Учебный центр в городе Мирном был сформирован 20 января 1967 года. Центр занимается подготовкой боевых расчетов ракетных комплексов «Тополь» и «Тополь-М» с 1984 года. Сейчас учебное заведение ведет переподготовку на операторов новейших комплексов «Ярс». В текущем году учебный центр проведет подготовку около двух тысяч военнослужащих по специальностям «Электрик силовых электрических агрегатов», «Оператор силовых и осветительных станций», «Механик-водитель многоосных дизельных автомобилей», а также переподготовит два полка ракетных войск стратегического назначения на новые комплексы «Ярс».

Ранее агентство НСН сообщило, что старт нового экипажа к МКС на пилотируемом корабле «Союз» может быть перенесен с 27 марта на 20 апреля.