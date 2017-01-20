Страх и ужас в Давосе: экономист Хазин объяснил панику Чубайса и его команды

Почему Анатолий Чубайс испытывает ужас в Давосе?

Судя по большому интервью, которое глава корпорации РОСНАНО дал изданию Bfm.ru, всё дело в новом президенте США Дональде Трампе, который, как говорится, наделал шороху своими заявлениями, серьезно напугавшими, в том числе, ведущих экономистов мира.

«Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз», — отметил Чубайс, по словам которого, похожая ситуация была 2009 году, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. Сегодня в Давосе царит такая же степень ужаса, утверждает один из «отцов» российских экономических реформ.

«Мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет», — так, по словам Анатолия Чубайса, участники давосского форума реагируют на приход Трампа.

В качестве примера Чубайс приводит «суперлиберальное» выступление китайского лидера Си Цзиньпина, которому он противопоставляет заявления Дональда Трампа, что, мол, Америку все обижают и что США будут резко повышать импортные пошлины.

«Мир перевернулся, — утверждает Чубайс. — Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы». При этом, поскольку сейчас, по словам главы РОСНАНО, в экономике ничего катастрофического не происходит, «вся нынешняя катастрофа — чисто политическое явление».

Иного мнения придерживается известный российский макроэкономист, аналитик и политолог Михаил Хазин.

«При чем здесь Трамп? — удивился Хазин, комментируя Федеральному агентству новостей заявления Чубайса. — Кризис начался в 2008 году, и, соответственно, «ужас» должен был царить все эти годы. Просто эти люди в Давосе недопонимают, экономики не знают — это так называемые рыночные либералы, которые зарабатывали за счет перераспределения и эмиссии денег. И в этом смысле рассчитывать на то, что они за свободный рынок, — это просто смешно. Для них — «свободный рынок — да, но, будьте любезны, деньги, которые печатают, — нам».

И в этом смысле реакция «так называемых рыночных либералов» на приход к власти Дональда Трампа весьма показателен, считает Михаил Хазин.

«Что касается Трампа, то нужно понимать, что Трамп пришел потому, что их /либералов/ модель рухнула, и эмиссия доллара экономику больше не стимулирует. Вот и всё. Соответственно, придет другая команда. У этих, соответственно, траур», — отметил собеседник ФАН.

На вопрос, ударит ли новый миропорядок конкретно по команде российских либеральных экономистов «гайдаровского призыва», к которой принято относить Анатолия Чубайса и Алексея Кудрина, Михаил Хазин ответил так: «Это не ко мне вопрос, это вопрос политический».

«Гайдар, Чубайс, Кудрин… теоретически, должно ударить, а практически — мы видим, что они уже четыре года не могут обеспечить экономический рост, а их держат. Может оказаться, что уже весь мир перейдет к новой модели, а у нас по-прежнему будут держать либералов, которые будут экономику рушить», — отметил Михаил Хазин.