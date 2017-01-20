Закон о декриминализации семейных побоев в России учтет все крайности

Москва, 20 января. Законопроект о декриминализации семейных побоев перед вторым чтением в Госдуме не подвернут серьезным правкам. Так, парламентарии намерены сохранить идею административного наказания за первый случай избиения близких, уголовную ответственность оставят для любителей регулярно распускать руки.

Рассмотреть проект должны на пленарном заседании 25 января. При этом серьезно менять текст проекта не стали, при обсуждении шесть поправок отклонили без споров, обсуждали только одну, на которой особо настаивал депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.

Согласно главной поправке, в сфере действия уголовной статьи 116 УК РФ «Побои» даже при первичном эпизоде избиения должны были остаться несовершеннолетние, беременные женщины, а также лица, заведомо для виновного находящиеся в беспомощном состоянии, пишет газета «Известия».

Однако коллеги Синельщикова не поддержали. Так, единоросс Ольга Баталина заявила, что эта поправка нарушает саму концепцию законопроекта, предполагающего одинаковую ответственность за одни и те же деяния, независимо от того, кем и в отношении кого они были совершены. В итоге за свою поправку проголосовал только сам Синельщиков.

