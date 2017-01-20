Глава Минэкономразвития пообещал стабильный курс рубля

Москва, 20 января. Повторения ситуации с резким колебанием рубля, которая наблюдалась в 2014-2015 годах, больше не будет, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам главы ведомства, этому способствуют политика правительства России и Центробанка РФ.

По мнению Орешкина, динамика курса рубля на данный момент стабильна. По его прогнозам, действия Кабмина и ЦБ РФ будут способствовать тому, чтобы резких колебаний не было. В интервью телеканалу «Россия 24», министр пообещал, что ситуация с рублем, которая имела место в 2014 и 2015 годах, не повторится.

Ранее «Национальная служба новостей» писала, что рост доллара до уровня евро не повлияет на курс рубля.