Команда Трампа назвала расследование ФБР о связях с Россией «грязной шуткой демократов»

Вашингтон, 20 января. В команде избранного президента США Дональда Трампа заявили, что оснований для расследования ФБР возможных связей с Россией не существует.

В команде Трампа прокомментировали слухи о том, что ФБР, АНКБ, ЦРУ и отдел расследования финансовых преступлений Минфина США объединились для поиска возможных связей команды Трампа с российскими чиновниками. Особое внимание спецслужбы якобы уделяют Полу Манафорту, экс-руководителю предвыборного штаба Трампа, и экс-советникам избранного президента Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну.

«Мы не имеем абсолютно никакого понятия о каком-либо расследовании или даже основании для такого расследования», — заметил пресс-секретаря Трампа Хоуп Хикс.

Манафорт в свою очередь назвал слухи об этом расследовании «грязной шуткой и абсолютной ложью демократов».

Ранее стало известно, что Трамп подпишет несколько указов сразу же после церемонии инаугурации, передает Национальная служба новостей.