Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом на Ставрополье

Ставрополь, 20 января. Петь человек отравились угарным газом в Курском районе Ставрополья.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев, инцидент произошел в ночь на пятницу в частном доме села Эдиссия.

В 2.24 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о найденных в бессознательном положении пятерых пострадавших. Среди них два ребенка.

По предварительным данным, все они отравились угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы. Им оказали медицинскую помощь.

Полиция работает на месте происшествия.

Ранее Газета.Ru писала, что два пенсионера отравились угарным газом в Подмосковье. Инцидент произошел 15 ноября 2016 года в частном доме в деревне Коськово Солнечногорского района.