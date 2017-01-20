Россия и Индия разрабатывают многоразовую гиперзвуковую ракету

Москва, 20 января. Российско-индийская компания приступила к разработке гиперзвуковой ракеты многократного использования, которая будет действовать по принципу бумеранга.

Разработчики сообщают, что ракета может доставить на скорости 10 Махов боевую часть до цели, после чего вернуться к месту запуска для следующей загрузки боеголовки. В данный момент конструкторы работают над увеличением скорости и дальности полета ракеты, которая сейчас достигает 300 километров. Ракета «БраМос» создается на основе российского «Яхонта» и предназначена для берегового, морского, подводного и воздушного базирования.