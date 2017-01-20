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Появилось видео с автомобилем, водитель которого намеренно давил толпу в Мельбурне
Происшествия

Появилось видео с автомобилем, водитель которого намеренно давил толпу в Мельбурне

Сегодня 11:04
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Мельбурн

Мельбурн, 20 января. Опубликовано видео наезда легковым автомобилем на толпу пешеходов в австралийском Мельбурне. Известно, что в результате инцидента погибли три человека, порядка 20 получили ранения. 

Легковой автомобиль красного цвета кружил на перекрестке между улицами Борке и Елизаветы в Мельбурне, стараясь помешать другим машинам проехать и не давая пешеходам перейти дорогу. Далее автомобиль выехал на тротуар, где стояли очевидцы, пытавшиеся спастись от водителя, пишет «Свободная пресса». Известно, что прибывший на место ЧП патруль сотрудников правопорядка задержали злоумышленника, однако, при задержании он оказал сопротивление, открыв огонь по полицейским. Данный инцидент не рассматривается городскими властями, как теракт.

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Ирина Селезнева
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