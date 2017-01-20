Фотовыставка Говарда Шатца в Москве представит спортсменов в черно-белом цвете

Москва, 20 января. Центр фотографии имени братьев Люмьер ждет москвичей и гостей столицы на выставке фотографа Говарда Шатца, который главным образом прославился черно-белой съемкой спортсменов и танцовщиков.

Экспозиция посвящена 25-летию творческой деятельности Говарда Шатца, на входе висит табличка «18+», так как среди работ немало портретов в жанре ню. При этом эротизм отсутствует, а провокационной можно назвать лишь идею о том, что человеческое тело бесконечно прекрасно в любых своих проявлениях, сообщает «Известия».

«Тело — неиссякаемый источник интереса для меня. Мои фотоисследования мужского тела, в основном, посвящены мускулатуре, женского — чувственности, а в снимках пар на первый план выходят графическая композиция и отношения», — заявил о своих работах Говард Шатц.

Фотографии Шатца чем-то напоминают античные изваяния, но при этом передают динамику. Причем наряду с воспеванием совершенства тел спортсменов Шатц уделяет много внимания бодипозитивизму. Он стремится, чтобы даже весьма полные модели на его снимках выглядели гармонично.

Отражение реальности с помощью света уже долгие годы волнует ученых. Как сообщает «Индикатор», ученые МГУ выяснили, что скорость распространяющегося импульса в метаматериале, обладающем нелинейностью, зависит от интенсивности света, который на него падает. Проще говоря, ученые выяснили, что скорость распространяющегося импульса в метаматериале, обладающем нелинейностью, зависит от интенсивности света, который на него падает.