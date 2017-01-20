Российские военные уничтожили «террористов» в Таджикистане

Душанбе, 20 января. Бойцы российской военной базы в Таджикистане провели антитеррористические учения и освободили условно захваченный стратегический объект.

Подразделения антитеррора были подняты по внезапной тревоге и выдвинулись в сторону здания, которое по легенде учений было захвачено «террористами». Под прикрытием бронетехники бойцы блокировали строение. После огневой обработки здание было зачищено от условных боевиков. Также в ходе учений военные инженеры отработали задачи по поиску и обезвреживанию мин, растяжек и самодельных взрывных устройств. Военнослужащие провели тренировку по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненого бойца.

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