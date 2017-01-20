В Китае растет число жертв птичьего гриппа

Пекин, 20 января. Еще еще две жертвы птичьего гриппа выявлены в Китае. Новые случаи заражения зафиксированы в провинции Хунань.

По данным местных СМИ, один заразившийся скончался. Мужчине было 75 лет. Второму заболевшему местному жителю 57 лет. Он находится в критическом состоянии. Ранее он контактировал с зараженными птицами и длительное время болел этим видом гриппа.

Особая опасность болезни, по данным ученых, в том, что она проходит бессимптомно и «показывает себя» уже при полном заражении организма. Кроме того, вирус приспособился» к климатическим условиям.

Ранее заражение птичьим гриппом зафиксировали в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Хубэй, Хэнань, Цзянси и Шаньдун, а также в Шанхае, Гонконге и Макао.

