ДНР: ВСУ открыли огонь по пассажирскому автобусу в Еленовке, есть пострадавшие

Донецк, 20 января. Мирная жительница получила ранение при атаке ВСУ на пассажирский автобус в районе Еленовки, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Донецкой народной республики.

Около восьми утра в районе Еленовки ВСУ совершили нападение на гражданский транспорт. Около блок-поста таможни, на автостанции, украинские военнослужащие открыли огонь по пассажирскому автобусу. В результате атаки пулевое ранение в голень получила мирная жительница 1965 года рождения.

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