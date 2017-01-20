Лавров призвал страны ШОС создать единый антитеррористический фронт

Москва, 20 января. Теракты укрепили понимание необходимости создать в мире единый антитеррористический фронт, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время политических консультаций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Последние террористические акты укрепили понимание в безальтернативности формирования действительно универсального единого антитеррористического фронта», — обратил внимание российский министр.

Глава внешнеполитического ведомства России при этом констатировал, что «ситуация в международных делах остается весьма напряженной». По его словам, за короткое время террор перерос в крупнейшую угрозу глобальной безопасности. Он добавил, что ситуацию усугубляют многочисленные локальные конфликты, которые негативно сказываются на мировой экономике.

Ранее Лавров сообщил о подвижках в урегулировании кризиса в Сирии.