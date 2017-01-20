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Авиамарш от Шойгу: почему необходимо менять авиапарк Минобороны РФ
Технологии

Авиамарш от Шойгу: почему необходимо менять авиапарк Минобороны РФ

Сегодня 11:32
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Ил-96-300

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу дал распоряжение изучить возможность замены самолетов Ту-134, Ту-154 и Ил-62М в авиапарке Минобороны на новые модели российского производства Ту-204, Ту-214 и Ил-96-300. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в военном ведомстве. Но сегодня действительно существует острая необходимость в модернизации воздушных судов, как для военной, так и для гражданской авиации, считает заслуженный пилот России Виктор Саженин.

Как отмечает издание, вопрос о модернизации был поднят во время одного из совещаний ведомства в начале января. Там реально обсуждалась замена устаревших Ту-134, Ту-154 и Ил-62М на российские самолеты Ту-204, Ту-214 и Ил-96-300. При этом в пресс-службе Минпромторга отмечают, что документов от военных пока не поступало.

Сергей Шойгу

«Ну, смотрите, никакой автомобилист не будет ездить на одной машине по 30-40 лет, потому что она попросту развалится спустя столько времени. Вот то же самое и с самолетами — Ту-134, Ту-154 и Ил-62М — это хорошие самолёты, но они уже отслужили свою службу и морально устарели. Ту-154 так вообще, разрабатывался в конце 60-х, а Ил-62 и того раньше. Требования, предъявляемые в настоящее время к воздушным судам, серьезно изменились: и по выбросу парниковых газов, и по шумам. Во всех западных аэропортах стоят устройства, замеряющие уровень шума и выбросов. В общем, необходимость назрела и вопрос тут даже не в безопасности. Нельзя забывать и про экономические показатели, потому что разница в количестве керосина для перевозки 100 пассажиров на Ту-154 и на Ту-204 — колоссальная», — поясняет ситуацию Виктор Саженин.

Заслуженный пилот России уверен, что замена устаревших воздушных судов даст толчок к развитию гражданской и военной авиации в нашей стране. По мнению авиаэксперта, заказ от Минобороны вернет на авиационные заводы первоклассных специалистов, которые работали еще при Советском Союзе.

Ту-154

«Сейчас утеряны основные профессии по производству воздушных судов — те же клепальщики на заводах. Они же практически все поувольнялись, растеряли свои навыки и забыли про отличную и любимую профессию. Все надо восстанавливать, а Минобороны сделает заказ не на один самолет. Да, те же Ту-204 и Ту-214 тоже не очень новые, но они производились в 90-е годы и прошли модернизацию. Те огрехи, или как их еще называют детские болезни, которые были в первые годы эксплуатации, уже исправлены. Теперь это надежные машины, которые не подведут. На самом деле я знаю авиакомпании, которые эксплуатируют эти самолеты, я знаю людей, которые на них летают и могу сказать, что они ничуть не хуже зарубежных аналогов и даже могут с ними конкурировать», — подчеркивает летчик.

Особенно Виктор Сажин отмечает важность восстановления производства и эксплуатации самолетов конструкторского бюро Ильюшина. По его мнению, самолеты серии Ил-96 просто необходимы, причем не только армии, но и гражданской авиации.

«Ил-96 — это вообще уникальная машина. В свое время я участвовал в эксплуатационных испытаниях этой модели, и вы знаете, меня переполняло чувство гордости, когда я увидел этого красавца. К тому времени я уже летал на Airbus A310 и на Boeing-767, и тут мне дают сесть за штурвал Ил-96 в Жуковском. Летал с летчиками-испытателями КБ «Ильюшина» Игорем Закировым, и со Станиславом Близнюком. Могу сказать — это прекрасный самолёт. Он тоже модернизировался несколько раз: там были заменены навигационные системы, доведены до ума двигатели и исключена должность штурмана. И еще, за время эксплуатации этой модели был потерян только один самолет, и то во время пожара на технической стоянке. Очень надежный самолет», — вспоминает Саженин.

Ту-204СМ

Летчик отмечает, что при заключении контрактов выгоду получат все: Минобороны — новые и надежные самолеты, а Воронежский, Ульяновский и Казанский авиационные заводы — заказы и отличную рекламу от военных.

«Если Минобороны действительно решится на замену, то это будет огромный толчок для нашей авиации, а это прежде всего рабочие места. Там увольнялись люди, а ведь это градообразующая отрасль. Люди в этих городах живут, они никуда не делись. Это пробный шаг и если военные закупят первую партию самолетов, то их примеру могут последовать коммерческие авиакомпании. Если лизинг непомерно дорог по западным самолетам, то почему бы авиакомпаниям не перейти на отечественного производителя, продукция которого будет обходиться дешевле. В общем, экономика продиктует эти решения. Так что надо дерзать», — заключает эксперт.

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Сергей Чемеков
#сергей шойгу #виктор саженин
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