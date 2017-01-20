Лавров рассказал, как Россия готова налаживать конструктивный диалог с США

Москва, 20 января. Россия готова пройти свою часть пути по налаживанию конструктивного диалога с Соединенными Штатами Америки, в том числе по вопросам борьбы с международным терроризмом.

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Открывая политические консультации стран - членов Шанхайской организации сотрудничества, дипломат отметил, что Москва обратила внимание на предвыборные заявления республиканца Дональда Трампа, в том числе о готовности и решимости к совместной борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство». Лавров добавил, что Россия готова пройти свою часть пути по налаживанию контактов с Вашингтоном. По мнению главы МИД РФ, это необходимо для поиска эффективных ответов на вызовы терроризма и решения других многочисленных вызовов современности.

Ранее Лавров заявил, что развитие отношений РФ и США в негативном ключе заведет в тупик.