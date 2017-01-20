Грифонов могут не успеть вернуть на Банковский мост в Петербурге к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 20 января. Знаменитых грифонов отреставрируют уже в этом году, но вернуть их можно только после ремонта самого Банковского моста, а его планируют начать ремонтировать только в 2018 году. Сам ремонт займет минимум полгода.

В мастерской «Наследие», куда были доставлены символы Петербурга, проводят экспертизу состояния «крылатых львов». По предварительной оценке специалистов, они находятся в хорошем состоянии, и реставрация будет завершена уже в этом году. Замен деталей не потребуется — они останутся в первозданном виде. Единственное новшество — крылья грифонов покроют антивандальным покрытием. Дело в том, что каждый петербуржец или гость города старается потереть позолоченные элементы — по поверью, это приносит богатство. Но как выясняется, в итоге за несколько лет просто стирают слой сусального золота.

А вот с Банковским мостом все сложнее. АО «Петербургские дороги», у которых контракт на проект ремонта, только приступает к исследованию моста. Особенное опасение вызывает та часть его, где крепились грифоны. За всю историю существования этой достопримечательности Северной столицы, грифонов ни разу не снимали, а в архивах нет схемы крепления крылатых львов. Сам проект будет закончен лишь в конце этого года. А ремонт начнется лишь в 2018 году и займет минимум полгода, а, возможно, и больше: на данный момент нет даже заключения о состоянии моста.

Установить грифонов можно только после полного ремонта, поэтому подрядчики могут не успеть к ЧМ-2018.