Песков: Кандидатуру Путина на будущих выборах поддержит 90% населения

Москва, 20 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что президент Владимир Путин будет избираться на новый срок в 2018 году.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что глава государства Владимир Путин будет принимать участие в выборах 2018 года. «Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок», — подчеркнул представитель Кремля. На вопрос о возможности участия в президентских выборах Алексея Навального, Песков напомнил, что прокомментировать это может только глава Центрибзиркома Элла Памфилова, пишут «Аргументы и Факты».

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что оппозиция с серьезным подходом пошла бы на пользу стране. «Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения», — добавил представитель Кремля.