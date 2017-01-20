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Мир рушится: Чубайс объяснил, почему в Давосе царит ужас
Экономика

Мир рушится: Чубайс объяснил, почему в Давосе царит ужас

Сегодня 10:36
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Мир рушится: Чубайс объяснил, почему в Давосе царит ужас

Давос, 20 января. На экономическом форуме в Давосе ощущается ужас от глобальной политической катастрофы, заявил глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью в эфире радио Business FM.

«Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз», — заявил Чубайс. По его словам, «степень ужаса в 2017 году равна степени ужаса в 2009 году, когда разворачивался мировой финансовый кризис».

При этом Чубайс отметил, что в 2009 году было чувство, что кризис не внутри системы, а кризис идет во всей системе, но тогда удалось с ним справиться.

Глава «Роснано» напомнил, что на открытии форума в Давосе 17 января генсек коммунистической партии Китая Си Цзиньпин произнес речь, которую можно назвать одой рыночной экономике. А новый глава США Дональд Трамп заявил, что будет повышать импортные пошлины. Стоит задуматься, ведь если автоконцерны захотят построить в Мексике, пошлина будет неимоверно велика.

«Мир перевернулся»,  — констатировал Чубайс.

Всемирный экономический форум в Давосе, в Швейцарии, проходит с 17 по 20 января.

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Таисия Григорьева
#анатолий чубайс
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