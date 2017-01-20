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Apple в 2017 году выпустит iPhone X с обернутым вокруг корпуса экраном
Технологии

Apple в 2017 году выпустит iPhone X с обернутым вокруг корпуса экраном

Сегодня 10:33
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Apple в 2017 году выпустит iPhone X с обернутым вокруг корпуса экраном

Москва, 20 января. Apple в текущем году выпустит iPhone X с обернутым вокруг корпуса экраном.

Как рассказали источники в компании, в 2017 году появятся три новых версии смартфона iPhone. Это 4,7- и 5,5-дюймовые модели, которые сменят iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Также Apple анонсировала появление iPhone X с обернутым вокруг корпуса экраном.

Предполагается, что iPhone X получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который будет идти от края до края. При этом обернутый экран обещают сделать «фиксированным и гибким».

Разработчики планируют встроить в в экран гарнитуру, сканер отпечатков, камеру для селфи и видеосвязи FaceTime.

Гаджет будет поддерживать беспроводную зарядку.

Ранее Газета.Ru писала, что Apple задерживает выход беспроводных наушников AirPods. 

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Алия Шарафутдинова
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