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Донецк: ВСУ обстреляли пригород столицы ДНР, ранена мирная жительница
Новороссия

Донецк: ВСУ обстреляли пригород столицы ДНР, ранена мирная жительница

Сегодня 10:31
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Донецк: ВСУ обстреляли пригород столицы ДНР, ранена мирная жительница

Донецк, 20 января. Мирная жительница населенного пункта Еленовка, расположенного рядом со столицей ДНР, получила ранения в результате массированного обстрела киевскими силовиками, сообщили в Минобороны республики.

Украинские силовики по-прежнему нарушают режим прекращения огня, ежедневно обстреливая территории обеих республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Так, минувшим утром с позиций ВСУ был обстрелян населенный пункт Еленовка. В результате обстрела мирная жительница получила осколочное ранение. По данным представителя оборонного ведомства ДНР, женщину госпитализировали для оказания срочной медицинской помощи.

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Ирина Селезнева
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