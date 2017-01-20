Режиссер петербургского театра рассказал, нужно ли читать пьесу перед спектаклем

Санкт-Петербург, 20 января. Накануне премьеры спектакля «Где зарыта собака» в петербургском театре Комедии имени Н.П. Акимова постановщик Сергей Пускепалис взвесил все за и против чтения пьесы перед походом в театр.

Режиссер не считает, что, готовясь к походу в театр, нужно обязательно прочитать пьесу. «Мне кажется, это мешает восприятию постановки. По-моему, лучше сначала посмотреть спектакль, а потом — прочитать оригинал, если интересно. Театр — это информация, и цель искусства — поучать, развлекая», — обозначил свою точку зрения Сергей Пускепалис, сообщает газета «Известия».

Театральный режиссер честно признался, что, будь он молодым человеком, купившим билет в театр, он бы заранее читать пьесу не стал. Главное в театре — чтобы спектакль трогал и волновал зрителя, «а уж нюансы режиссуры — это для знатоков, театральных гурманов».