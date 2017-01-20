Лавров объявил о подвижках в урегулировании кризиса в Сирии

Москва, 20 января. На переговорах по урегулированию кризиса в Сирии наметились позитивные подвижки, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время открытия политических консультаций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства России на встрече представителей СОШ рассказал, как продвигаются переговоры по урегулированию сирийского кризиса.

«Обнадеживает, что в сирийском кризисе наметились позитивные подвижки, — обратил внимание Лавров, — по крайней мере, все согласны с безальтернативностью политико-дипломатического урегулирования через общенациональный диалог».

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