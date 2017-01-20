Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассатора в Химках

Москва, 20 января. Сотрудники подмосковного следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело по факту убийства инкассатора в Химках.

Нападение на инкассатора ООО «Инкахран Сервис» и сотрудника ЧОП произошло в ночь на 20 января у торгового центра «Лига» на Ленинградском шоссе. Мужчины покидали одну из торговых точек, когда в них несколько раз выстрелили из ружья.

Расследование ведется по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия».

38-летний сотрудник ЧОП погиб на месте, инкассатор смог укрыться в безопасном месте вместе с деньгами. Преступник скрылся с места нападения.

Как сообщает телеканал «360», сотрудники СК РФ осмотрели место случившегося. Подозреваемого разыскивают.

Ранее НСН сообщала, что в Москве будут судить участников ОПГ, которые ограбили инкассаторов и скрылись с 36,5 млн рублей.

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