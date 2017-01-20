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Пособник ИГ из Казахстана планировал теракт в США
Весь мир

Пособник ИГ из Казахстана планировал теракт в США

Сегодня 10:21
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Пособник ИГ из Казахстана планировал теракт в США

Вашингтон, 20 января. Минюст США сообщил, что гражданин Казахстана, пребывавший в Америке, признал вину в сговоре с целью оказания поддержки террористам ИГ.​

Проживавшему в Нью-Йорке 21-летнему гражданину Казахстана грозит лишение свободы сроком до 15 лет, несмотря на сотрудничество с правосудием. По данным прокурора США Роберта Кейперса, обвиняемый планировал поехать в Сирию и воевать на стороне ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), либо осуществить теракт в Америке. Согласно информации обвинителей, в 2014–2015 годах гражданин Казахстана и его подельник из Узбекистана планировали поездку в Сирию, либо приобрести оружие и атаковать полицейских.

 

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Ирина Селезнева
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