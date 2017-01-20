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Глава МИД Японии рассказал о новом подходе на переговорах с Россией по Курилам
Политика

Глава МИД Японии рассказал о новом подходе на переговорах с Россией по Курилам

Сегодня 10:17
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Глава МИД Японии рассказал о новом подходе на переговорах с Россией по Курилам

Токио, 20 января. Токио будет упорно продолжать переговоры с Москвой о четырех островах южных Курил для заключения мирного договора.

Об этом рассказал глава МИД Японии Фумио Кисида.

Выступая на открытии сессии парламента, глава внешнеполитического ведомства Японии отметил, что визит российского лидера Владимира Путина стал важным шагом для заключения мирного договора. Он подчеркнул, что Токио намерен развивать политический диалог с Москвой, чтобы укреплять российско-японские сотрудничество.

Кисида напомнил, что в декабре стороны договорились начать переговоры о совместной экономической деятельности на островах южных Курил и о свободном посещении этих островов бывшими жителями.

Напомним, во время визита Путина я Японию были подписаны 12 межправительственных соглашений, а также 68 документов о бизнес-проектах. 

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Алия Шарафутдинова
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