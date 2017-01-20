Volkswagen запустил продажи трех новых версий Golf в Европе

Берлин, 20 января. В Европе стартовали продажи трех обновленных версий Volkswagen Golf, сообщили представители пресс-службы немецкого концерна.

Европейским почитателям автомобилей Volkswagen на выбор предложены сразу три обновленные версии знаменитой модели — две GTD и гибридная GTE. Последняя отличается бензиновым мотором объемом 1,4 литра, который развивает мощность равную 150 лошадиным силам. Эксперты также обращают внимание на ее 75-киловатный электрический двигатель. Расстояние, которое эта модель Golf сможет преодолеть при полном баке и заряженной батарее, достигает 880 километров.

Специалисты также отмечают современную мультимедийную систему Composition Colour, которой оборудованы обновленные версии. Также автомобили могут похвастаться активной системой безопасности и диодными световыми приборами.

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