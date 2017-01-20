Три машины разыскивают в Москве после нападения на полицейских

Москва, 20 января. Сразу три машины объявили в розыск после нападения на полицейских на востоке Москвы.

По данным правоохранительных органов, «перовский стрелок» может скрываться на одной из них. В розыск объявлены Ford Ranger, «Лада Приора» и Kia Rio, уточнил источник РИА Новости.

Как сообщала ранее НСН, двоих полицейских атаковали накануне вечером в Зеленом переулке. Огонь по стражам порядка открыл подозреваемый в краже мужчина, в тот момент, когда его пытались задержать.

После этого, по данным СК РФ, преступник скрылся в квартире своей родственницы. Сейчас его местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.