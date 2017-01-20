Новости Новороссии: секретный план Киева по захвату ДНР и ЛНР, ВСУ обстреляли Донецк и Дебальцево

Новороссия, 20 января. Стали известны подробности плана властей Украины по захвату территорий республик Донбасса. Подразделения ВСУ открыли огонь по позициям войск ЛНР в районе Дебальцево. Украинские спецслужбы вербуют бывших уголовников из Донбасса.

Минометный дождь под Дебальцево

Согласно данным оборонного ведомства Луганской народной республики, украинские подразделения один раз за прошедшие сутки открывали огонь по позициям военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Киевские силовики обстреляли населенный пункт Калиновка, расположенный в окрестностях Дебальцево, с направления опорного пункта ВСУ вблизи поселка городского типа Луганское. Огонь велся из запрещенных условиями минских договоренностей минометов калибра 82 мм и различных видов стрелкового оружия, рассказали в ведомстве.

Однако, как подчеркнул источник в штабе народной милиции республики, никто из военнослужащих ЛНР и гражданских лиц в результате обстрела не пострадал. Информация о возможных разрушениях в настоящий момент устанавливается.

СБУ пыталась завербовать бывшего уголовника из ЛНР

Как заявили представители министерства государственной безопасности ЛНР, украинская сторона начала активную вербовку бывших уголовных преступников, проживающих на территории народных республик Донбасса.

По информации МГБ республики, сотрудники ведомства все чаще фиксируют попытки украинских спецслужб привлечь к сотрудничеству граждан различных социальных групп Донбасса. Наиболее часто отмечаются факты вербовки бывших уголовников.

Так, при переходе через КПП «Станица Луганская» военнослужащими ВСУ был задержан гражданин ЛНР Виталий Коломыцкий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По его словам, украинские военные отобрали у него паспорт и намеревались инсценировать пронос через границу наркотических веществ, за что ранее и был судим мужчина. Таким образом, киевские силовики вынудили Коломыцкого дать письменное согласие на помощь любому подразделению украинской армии в зоне АТО в Донбассе.

После возвращения на территорию республики мужчина обратился в министерство госбезопасности ЛНР. Сотрудники пресс-службы ведомства подчеркнули, что в подобных случаях следует незамедлительно сообщать о попытке привлечения к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб представителям МГБ республики.

Киев намерен захватить Донбасс в текущем году

Украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш заявил о том, что власти страны разработали план по возвращению территорий народных республик Донбасса под контроль Киева.

Как отмечает Черныш, украинская сторона намерена воплотить секретный план в жизнь уже в 2017 году. Тем не менее он признался, что не может уверенно гарантировать возвращение «оккупированных» территорий в текущем году. По его словам, есть определенные вопросы, которые значительно затрудняют выполнение плана. Так, Киев не располагает необходимой информацией об обстановке в неподконтрольных ему частях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, пока не нет плана, предусматривающего перерегистрацию жителей ДНР и ЛНР. Однако, утверждает Черныш, в данный момент идет процесс разработки дорожной карты восстановления контроля над территориями республик Донбасса.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подразделения пограничников ВСУ уже в 2017 году установят контроль над участком Донбасса в районе границы с Россией. Тем не менее глава делегации ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, в свою очередь, гарантировал, что в случае атаки позиций республиканских сил украинской армии вновь будет нанесен серьезный урон в живой силе.

Киевские силовики ранили жительницу Донецка

Руководитель администрации поселка Еленовка Игорь Сякерин сообщил, что в результате интенсивных обстрелов с направления опорных пунктов военнослужащих ВСУ пострадала жительница населенного пункта.

Украинские подразделения начали обстреливать территорию поселка Еленовка, расположенного на юго-западной окраине Донецка, около 7.30. Недалеко от КПП «Еленовка» огнем ВСУ была ранена местная жительница, которая ехала в автобусе Донецк — Докучаевск. Женщина получила осколочные ранения, рассказал глава администрации поселка.

Он также добавил, что пострадавшая была экстренно госпитализирована в одну из больниц Донецка. Информация об ее состоянии пока устанавливается. Кроме того, были зафиксированы многочисленные повреждения нескольких жилых домов, полученные в результате утреннего обстрела.