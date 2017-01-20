Ученые объяснили, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Нью-Йорк, 20 января. Американские ученые установили, что занятия спортом не всегда бывают полезны, особенно для тех, кто стремится к похудению.

Проводя опыты на грызунах, сотрудники Национального института здоровья сделали вывод, что при активных занятиях физкультурой в середине дня, лабораторные мыши оставшееся время были весьма ленивыми.

Исследование ученые затеяли, чтобы выяснить причину ожирения у людей. Выяснилось, что походы в спортзал не помогают людям с лишним весом, при физических упражнениях люди теряют лишь менее 3% общей массы тела. Оказалось, что редкие физические упражнения в тренажерном зале только раззадоривают аппетит человека и делают его более ленивым.