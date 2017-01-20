Ученые назвали дату всемирного потопа

Вашингтон, 20 января. Ученые предрекли катастрофическое повышение уровня Мирового океана. Прогноз озвучила группа ученых из США и Ирландии.

По данным экспертов, всемирный потоп произойдет через несколько столетий. При исследовании специалисты опирались на данные о температуре Мирового океана во времена последнего межледникового климатического периода, произошедшего около 116-130 тысяч лет назад.

О повышении уровня Мирового океана ранее заявляли и специалисты NASA. Они отмечали, что данные, собранные спутниками управления говорят о том, что сейчас уровень воды в Мировом океане растет примерно на 1,9 миллиметра в год, пишет Индикатор.

При этом еще пять лет назад в 2012 году комиссия ООН по изменению климата со ссылкой на данные спутников заявляла, что каждый год Мировой океан поднимается на 3,2 миллиметра, напоминает НСН. Уже в следующем году, по данным комиссии, уровень Мирового океана увеличится на 6,4 метра.

