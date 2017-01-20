«Джебхат ан-Нусра» обстреляла Алеппо, есть жертвы: ФАН публикует видео

Алеппо, 20 января. Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) обстреляла юго-западную часть Алеппо.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлен госпиталь аль-Рази, куда привезли раненых после вероломного обстрела со стороны террористов. В результате атаки мужчина и его маленькая дочь скончались в госпитале, еще два человека получили ранения.

Серьезный урон также был нанесен нескольким жилым домам. Предположительно обстрел велся из миномета.

Как ранее писала «Газета.Ru», на территории Алеппо правительственные силы нашли захоронение солдат Сирийской арабской армии (САА). На телах видны следы истязаний, изуродованы лица, у многих перерезано горло.