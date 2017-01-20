Россия раскритиковала аргументы Украины, представленные на суде по делу о долге

Москва, 20 января. Российское финансовое ведомство ожидает удовлетворения Высоким судом Лондона ходатайства Москвы об ускоренном рассмотрении дела по долгу Украины перед РФ.

Отечественный Минфин уверен, что аргументация Киева о невыплате долга России, не выдерживает критики. В связи с этим ведомство ожидает скорейшего вынесения судом Лондона решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине, говорится в сообщении финансового ведомства. Отметим, что накануне в Лондоне прошли первые слушания по иску к Украине со стороны компании The Law Debenture Trust Corporation, которая представляет интересы России как доверитель. Отметим, что сумма долга Киева перед Москвой составляет $3 млрд.