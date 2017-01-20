Железнодорожная линия Керченского моста строится с опережением графика

Москва, 20 января. Субподрядные организации, строящие Керченскую переправу, идут с опережением графика на два месяца, сообщил источник Федерального агентства новостей. И это не смотря на довольно сложные погодные условия – в данном месте по статистике 100 дней в год — штормовая погода, когда работа кранной техники невозможна.

Возможно, ожидание шторма и сделало строителей более мобильными. Они ведут работы не на 2–4 опорах, как делали ранее мостостроители, а сразу на 8–10. Кроме того, все субподрядчики отмечают хорошую организацию поставки материалов со стороны генерального подрядчика «Стройгазмонтаж», который специально для переправы создал дочернюю компанию «СГМ-Мост».