По секрету всему свету: Васильева рассказала СМИ, кто станет замминистра по развитию науки

Москва, 20 января. Глава Минобрнауки Ольга Васильева «по секрету» рассказала, кто в ближайшее время займет пост нового заместителя министра по развитию науки и технологий.

По ее словам, эту должность займет «очень уважаемый человек, ученый, исследователь. «Его кандидатура, несомненно, укрепит наши ряды», — отметила Васильева.

Кроме того, она опровергла появившуюся в СМИ информацию о разделении министерства образования и министерстванауки и технологий разделять не будут. «Это только слухи» — сообщила она в интервью «Независимой газете».

Васильева также прошлась по кандидатурам в руководстве министерства по развитию науки и технологий, отметив Вениамина Каганова, курирующую высшую школу Людмилу Огородову, а также Ирину Кузнецову, занимающуюся проектом «Школа-2025».