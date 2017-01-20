Конный клуб в Бердске, где рухнула крыша манежа, не имел разрешения на работу с детьми



Бердск, 20 января. Конный клуб «Аллюр» в Бердске, по данным администрации района, на территории которого он расположен, не имел разрешения на работу с детьми, передает корреспондент Федерального агентства новостей. За все время существования «Аллюр» ни разу не проверялся соответствующими ведомствами, так как официально просто не существовал для них. Тем не менее, в клубе, в том числе в самом манеже, неоднократно проводились соревнования по выездке и конкуру.

В пятницу представители следственного комитета проверят в том числе и федерацию конного спорта Новосибирской области, в которую входил «Аллюр». Также в четверг был задержан руководитель конного клуба «Аллюр» Игорь Воротников по подозрению в совершении преступления – оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть одного или двух лиц.

Напомним, в результате обрушения крыши манежа конно-спортивного клуба «Аллюр», не выдержавшей толщи снега, под завали оказались семь человек. Погибли двое – 15-летняя спортсменка и ее тренер, известный в прошлом «конкурист», мастер спорта Вячеслав Базюра. Еще одна школьница госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Двое отпущены домой на амбулаторное лечение.