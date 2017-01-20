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Пентагон выступил против отправки военных в Ирак и Сирию
Политика

Пентагон выступил против отправки военных в Ирак и Сирию

Сегодня 10:04
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Пентагон выступил против отправки военных в Ирак и Сирию

Вашингтон, 20 января. Министр обороны США Эштон Картер считает, что отправка крупных подразделений американской армии в Ирак и Сирию для того, чтобы ускорить поражение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) может ухудшить ситуацию с союзниками в регионе.

Как пишет агентство AP, по мнению Картера, это также грозит усилением антиамериканского сопротивления и сведет на нет ключевые преимущества вооруженных сил США.

Картер призвал искать новые методы против ИГИЛ. Он также напомнил, что кампания США против Г подвергается критике из-за медлительных и осторожных действий американских войск.

По мнению министра, темп военной кампании против террористов задают местные иракские и сирийские силы. Картер также объяснил, чем может обернуться решение Вашингтона, «взять войну на Ираке и в Сирии полностью на себя».

«Мы потенциально рискуем повернуть против нас тех людей, которые в настоящее время склонны противостоять ИГ или готовы вступить в ряды коалиции, и это укрепит силы врага», — подчеркнул он.

комментарии
Алия Шарафутдинова
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