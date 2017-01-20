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Голливудский режиссер на митинге против Трампа призвал готовиться к худшему
Весь мир

Голливудский режиссер на митинге против Трампа призвал готовиться к худшему

Сегодня 10:07
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Трамп

Нью-Йорк, 20 января. Несколько тысяч человек, среди которых голливудские знаменитости, вышли на митинг против избранного президента США Дональда Трампа накануне его инаугурации.

Участие в акции приняли мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало, актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли, режиссер Майкл Мур и многие другие известные люди.

Двукратный обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро назвал Трампа «дурным примером для всей страны и этого города». Алек Болдуин, пародирующий Трампа в программе на телеканале ABC, заявил, что люди из команды Трампа, по его мнению, «являются просто бесчестьем», но надежда все же есть, сообщает «Свободная пресса».

«Они рассчитывают, что вы поддадитесь, однако отличительной чертой нью-йоркцев является то, что они не сдаются и не прогибаются», — выразил свою точку зрения Болдуин.

Создатель известного фильма «Фаренгейт 9/11» Майкл Мур заявил, что «США переживают крайне опасный период в своей истории». По его мнению, станет «еще хуже».

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Таисия Григорьева
#дональд трамп
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